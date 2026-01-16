Німеччина

Мюнхенська Баварія отримала шалене підсилення перед вирішальними матчами сезону

Жахливий період для Джамала Мусіали нарешті позаду. Півзахисник Баварії та збірної Німеччини офіційно повернувся до складу команди після семи місяців відсутності через важку травму.

Мусіала, якого фанати називають доморощеним героєм, вибув з гри ще минулого року, під час КЧС у матчі против ПСЖ, Джамал зламав ліву малогомілкову кістку. Процес реабілітації був довгим і складним, змусивши молоду зірку пропустити першу половину поточного сезону та спостерігати за матчами своєї команди з трибун.

Повернення 22-річного плеймейкера стало справжнім святом для вболівальників на Альянц Арені. Його креативність та дриблінг — саме те, чого не вистачало мюнхенцям у боротьбі за титул Бундесліги та у плей-оф Ліги чемпіонів. Тренерський штаб планує поступово вводити Мусіалу в ігровий ритм, щоб уникнути рецидиву, але сам факт його присутності в заявці вже є величезним моральним бустом для всієї команди.

Півзахисник може отримати перші хвилині вже у суботу. Баварія зіграє на виїзді проти РБ Лейпциг, початок матчу запланований на 19:30 за київським часом.