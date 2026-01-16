Півзахисник Баєра розповів, чому зрадів трансферу лідера "фармацевтів" саме в закордонний чемпіонат.
Флоріна Вірц, getty images
16 січня 2026, 11:59
Хавбек Баєра Роберт Андріх розповів про свої розмови з Флоріаном Вірцом перед його гучним трансфером. Баварія тривалий час була фаворитом у боротьбі за німецьку зірку, проте гравець зрештою обрав перехід до Ліверпуля. Андріх не приховує, що особисто просив колегу не залишатися в Бундеслізі заради мюнхенського гранда.
Футболіст поділився спогадами про той період:
"Я справді думав, що Флоріан збирається в Баварію. В якийсь момент я сказав йому: "Будь ласка, не роби цього, не чини так із нами". Так, для Бундесліги вигідно, щоб найкращі німецькі гравці залишалися в Німеччині, але, зрештою, коли йдеться про футболістів такого калібру, у них залишається лише один варіант на батьківщині — Баварія".
Андріх додав, що свідомо хотів бачити Вірца саме в іноземному топклубі та навіть говорив про це гравцям мюнхенців.
Нагадаємо, Ліверпуль придбав Флоріана Вірца влітку 2025 року, виклавши за трансфер 125 мільйонів євро.