Німеччина

Півзахисник Баєра розповів, чому зрадів трансферу лідера "фармацевтів" саме в закордонний чемпіонат.

Хавбек Баєра Роберт Андріх розповів про свої розмови з Флоріаном Вірцом перед його гучним трансфером. Баварія тривалий час була фаворитом у боротьбі за німецьку зірку, проте гравець зрештою обрав перехід до Ліверпуля. Андріх не приховує, що особисто просив колегу не залишатися в Бундеслізі заради мюнхенського гранда.

Футболіст поділився спогадами про той період:

"Я справді думав, що Флоріан збирається в Баварію. В якийсь момент я сказав йому: "Будь ласка, не роби цього, не чини так із нами". Так, для Бундесліги вигідно, щоб найкращі німецькі гравці залишалися в Німеччині, але, зрештою, коли йдеться про футболістів такого калібру, у них залишається лише один варіант на батьківщині — Баварія".

Андріх додав, що свідомо хотів бачити Вірца саме в іноземному топклубі та навіть говорив про це гравцям мюнхенців.

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Флоріана Вірца влітку 2025 року, виклавши за трансфер 125 мільйонів євро.