Німеччина

22-річний хавбек Баварії, який пропустив 196 днів через моторошний перелом ноги, миттєво відзначився результативною дією у розгромі Лейпцига.

17 січня стало днем довгоочікуваного повернення Джамала Мусіали у великий футбол. У матчі 18-го туру Бундесліги, де Баварія на виїзді знищила Лейпциг з рахунком 5:1, молодий німецький талант вперше в сезоні з'явився на полі, переживши важкий період реабілітації.

Мусіала вийшов на заміну на 87-й хвилині, змінивши Сержа Гнабрі, коли результат матчу вже був зроблений. Проте півзахиснику знадобилося менше ніж 60 секунд, щоб нагадати про свій клас. Вже через хвилину після появи на газоні Джамал віддав гольову передачу на Майкла Олісе. Цей гол встановив остаточний рахунок у зустрічі та став символічним завершенням періоду страждань для самого Джамала

Це був перший офіційний матч Мусіали за останні пів року. Нагадаємо, що 22-річний футболіст отримав жахливу травму 5 липня 2025 року під час чвертьфіналу клубного чемпіонату світу проти ПСЖ (0:2). Тоді, після зіткнення з голкіпером парижан Джанлуїджі Доннаруммою, лікарі діагностували у Джамала перелом малогомілкової кістки, ускладнений переломом та вивихом гомілковостопного суглоба.

Після розгромної поразки, Баварія продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Бундесліги. Відстань від найближчого переслідувача — Борусії Дортмунд становить 11 пунктів.