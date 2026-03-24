Нігерійський вінгер Нейтан Телла продовжив контракт із леверкузенським Баєром. Про це повідомляє офіційний сайт команди. Нова угода з 26-річним футболістом діятиме до літа 2031 року.

Телла, здатний зіграти відразу на кількох позиціях, приєднався до німецького клубу три сезони тому, перебравшись із Саутгемптона.

У заяві клубу зазначається: "Ми дуже раді тому, що надовго збережемо в команді висококласного професіонала. Телла — ключовий гравець на полі та вкрай важлива постать у роздягальні. Його швидкість та футбольні якості — саме те, чим він посилює нашу команду".

У поточному Телла, чия ринкова вартість за оцінкою порталу Transfermarkt становить 15 мільйонів євро, зіграв у 16 матчах і віддав 3 результативні передачі. Значну частину ігор футболіст пропустив через травми.

Раніше повідомлялося, що Леверкузен поверне молодий талант із Зальцбурга влітку 2026.