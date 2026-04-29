Також пов’язане з великою кількістю голів.
29 квітня 2026, 08:50
Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
У цій зустрічі кожен гравець із основної атакувальної трійки команди Венсана Компані зумів записати на свій рахунок по одному забитому м’ячу.
Таким чином англійський нападник Гаррі Кейн у поточній кампанії Ліги чемпіонів має 15 результативних дій, французький вінгер Майкл Олісе — 11, а його партнер на протилежному боці поля, колумбієць Луїс Діас — 10.
Для мюнхенського клубу подібне трапляється вперше, коли три різних гравці змогли записати на свій рахунок участь у 10 і більше м’ячів за одну єврокубкову кампанію в Лізі чемпіонів.
Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.