Ювентус бурно отпраздновал чемпионство.
twitter.com/juventusfc
27 июля 2020, 12:03
Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.
Примечательно, что для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот трофей стал первым на территории Италии.
В раздевалке Юве после матча было горячо. Футболисты не стеснялись "атаковать" своего тренера, поливая его пеной. Маурицио был не против.
Вот еще одно видео из раздевалки:
Добавим, что Сарри установил рекорд Серии А, в возрасте 61 года и шести месяцев став самым возрастным тренером, который добыл чемпионство.