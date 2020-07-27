Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.

Примечательно, что для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот трофей стал первым на территории Италии. 

В раздевалке Юве после матча было горячо. Футболисты не стеснялись "атаковать" своего тренера, поливая его пеной. Маурицио был не против.

Вот еще одно видео из раздевалки:

Добавим, что Сарри установил рекорд Серии А, в возрасте 61 года и шести месяцев став самым возрастным тренером, который добыл чемпионство. 