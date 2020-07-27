Италия

Ювентус бурно отпраздновал чемпионство.

Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.

Примечательно, что для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот трофей стал первым на территории Италии.

В раздевалке Юве после матча было горячо. Футболисты не стеснялись "атаковать" своего тренера, поливая его пеной. Маурицио был не против.

Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020

Вот еще одно видео из раздевалки:

Добавим, что Сарри установил рекорд Серии А, в возрасте 61 года и шести месяцев став самым возрастным тренером, который добыл чемпионство.