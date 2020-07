Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.

Примечательно, что для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот трофей стал первым на территории Италии.

В раздевалке Юве после матча было горячо. Футболисты не стеснялись "атаковать" своего тренера, поливая его пеной. Маурицио был не против.

Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd

Вот еще одно видео из раздевалки:

Naturally, when the bubbles are @FerrariTrento, the toast is... #Stron9er! 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾#FerrariTrento #SparklingAttitude pic.twitter.com/RYx1Kk33f6