Италия

Главный тренер "россонери" подвел итоги сезона в Серии А.

Милан финишировал в мину вшем розыгрыше чемпионата Италии на шестой строчке турнирной таблицы. Стефано Пьоли остался доволен своей командой и ждет следующего сезона, ставя новые цели.

"Это очень позитивный итог, мы можем начать следующий сезон с этим менталитетом, голодом и верой, которые мы развили.

Мы сделали огромный скачок с января. Не только прибытие Златана Ибрагимовича, но и Симона Кьяера подняло уровень команды. Теперь мы должны консолидировать то, что мы сделали, и сосредоточиться на улучшении. Я не думаю, что мы будем довольны шестым местом в следующем сезоне.

В будущем нам нужно 22 игрока основного состав, потому что мы не можем просто собрать полузащиту из двух человек, на скамейке должны быть альтернативы", — при водит слова Пьоли Football Italia.