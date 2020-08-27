Италия

Обследование американского хавбека запланировано на утро, 28 августа.

Полузащитник Шальке Уэстон Маккенни сегодня вечером прилетел в Турин, куда он прибыл для прохождения медицинского осмотра в Ювентусе. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

В случае успешного обследования "старая синьора" арендует 21-летнего американца на один сезон с последующим правом выкупа за 18 миллионов евро. Годичная аренда футболиста обойдется туринцам в 3 миллиона евро.

Стоит отметить, если Маккенни проведет в предстоящем сезоне 60% поединков, то Ювентус будет обязан выкупить его контракт у Шальке.

На клубном уровне Уэстон Маккенни сыграл 91 матч за "горняков" во всех турнирах и пять раз поразил ворота соперников.