Италия

Великий футболист рассказал о своем тренерском опыте и почему он считает его начало в Милане правильным решением.

Милан, 2014 год. Начинать с самого высокого уровня было для меня делом естественным.

Понимаю, как это может для вас звучать, но выслушайте меня. Топ-уровень в футболе – это та среда, которую я знаю лучше всего. Не молодежь. Топ-уровень.

Выбор такого большого клуба как Милан для начала тренерской карьеры ощущался вполне естественно. Если у вас есть необходимые компетенции и уверенность, то вы будете к этому готовы.

Когда Сильвио Берлускони впервые позвонил мне в 2014, у меня были все эти вещи. Я готовился к этой роли с тех пор, как покинул Милан двумя годами ранее. Я ушел, чтобы играть в Бразилии – но перед этим мы с президентом говорили о том, что однажды я вернусь в клуб тренером.

"Готовься, — говорил он мне. – Присматривайся, может увидишь талантливых игроков в Бразилии".

Конечно, никто не думал, что все случится так быстро. Может быть, пять лет. Но два? Вряд ли.

Я всегда интересовался работой тренера. В свои первые годы в Аяксе я много раз разговаривал с Луи ван Гаалом, наблюдал за тем, как он все делает. Позже, когда я пошел на тренерские курсы, понял, что помню все до мельчайших деталей, как работал каждый из моих тренеров. Так что, понимал я то или нет, но я всегда интересовался тренерским ремеслом.

Как футболист, я всегда был тренером на поле. Частично поэтому моя связь с тренерами была очень близкой – я видел в этих функциях продолжение своей роли футболиста.

Думаю, здесь еще вопрос в характере.

У меня всегда были лидерские качества и интерес к тактической стороне игры. Но также я интересовался людьми, которые меня окружали. Футболистами. Часто бывают конфликты, которые требуется уладить или же персональные проблемы, когда игрока нужно поддержать. За более, чем 20 лет в качестве игрока, я пережил множество таких моментов.

В качестве тренера у тебя нет иного выбора, ты должен справляться с такими вещами. Если не будешь, это может привести и к другим проблемам. Я всегда считал, что эти неигровые аспекты не менее важны, чем игровые.

Последние годы своей карьеры я провел в бразильском Ботафого. Работая под началом главного тренера Освальдо де Оливейры, у меня была возможность готовиться к предстоящей профессии. Мне повезло с ранних лет прочувствовать футбол во всем мире. Это неоценимый опыт.

Он помогает адаптироваться, понимать вещи, которых ты не знаешь.

Играя в Бразилии, я будто вернулся в молодость – учитывая позицию, на которой я выступал, свободу и креативность, что я ощущал на поле и попросту удовольствие от игры в футбол.

У меня была возможность тесно сотрудничать с тренерским штабом и здесь – я проделывал много работы с аналитической командой, занимался анализом игроков и игр. Принимал участие в дискуссиях.

Я был вхож во "внутреннюю кухню" этого клуба.

Кроме того, я мог работать с командами U-16 и U-17, что позволяло выполнить здесь практическую часть моих тренерских курсов – хотя мне и приходилось часто возвращаться в Нидерланды из-за них. Было сложно, но я отдавался делу, ведь знал, что меня это куда-то приведет.

Когда президент Берлускони позвонил с просьбой о помощи, для меня, как я и говорил, было естественно согласиться – учитывая наши с ним тогдашние отношения и особенно то, что для меня эти цвета значили. Я мог бы играть еще пару лет и наслаждаться еще несколькими сезонами футбола, болельщиками по всему миру – но я знал, в какой ситуации находится Милан. Поэтому я закончил карьеру футболиста и отправился помочь Милану.

Я был уверен, что знаю, как решить его проблемы.

И я ощущал себя готовым к этому вызову. Выступая в Бразилии, я попробовал многое: играть, быть частью тренерского штаба, иметь свою собственную команду.

Многие люди говорили: "Ему нужно двигаться постепенно, начинать с малого". Но я с этим не согласен. Почему я должен начинать в незнакомой мне среде? Чтобы я делал ошибки там, а не на более высоком уровне?

Хотелось бы мне знать тренеров, которые больше не ошибаются – допустим, после 20 лет карьеры.

Когда мы говорим об уровне опытности тренера, мы частот смотрим на то, сколько матчей он провел, сколько часов наработал тренером. Но знать, чего ты хочешь, как хочешь играть, как собираешься управлять людьми – нет никаких гарантий, что со временем у тебя будет ясное понимание этого. Даже после 10 лет работы.

Есть примеры ребят, которые начали тренировать пять-шесть лет назад. И они говорили: "Я сейчас больше запутался, чем в начале карьеры".

Думаю, если у кого-то есть талант, есть идеи – ему нужно дать шанс, а затем следить. И это касается не только футбола, а жизни в целом.

Когда я пришел в Милан, не ощущал себя растерянным. У меня было ясное понимание, как я хочу работать. Еще со времен курсов мне было кристально ясно – как построить сплоченную команду, как работать с отдельными футболистами, как я хочу взаимодействовать с руководством и персоналом, как справляться с давлением. Я все это знал, потому что все это делал.

Поэтому для меня не было удивительно, когда оказалось, что я тренирую людей, с которыми вместе играл – таких, как Кака, Кристиан Абиатти, Даниэле Бонера. Кто-то, как Кака, были не просто моими игроками – они были моими близкими друзьями. Но тренировать их было легчайшим занятием, поскольку я руководствуюсь таким подходом к игрокам, что в первую очередь они люди, а затем уже футболисты.

Это помогает убрать многие вещи. Мне не нужно объяснять, что я тренер и я принимаю решения. И наоборот – им не нужно напоминать, что это они те, кто играет и делает разницу на поле. Наличие этого взаимоуважения и твое отношение, как ты говоришь с другими – это все упрощает.

Всегда сложно приходить посреди сезона. Особенно потому, что я знал Макса Аллегри, который только покинул клуб – он был хорошим тренером. Но иногда что-то просто не работает. Для меня было честью оказаться в кресле о котором мечтают многие.

В конечном итоге, это был положительный опыт тренировать Милан. Будучи в четырех очках от зоны вылета поначалу, мы закончили чемпионат с тем же количеством очков, что и вышедший в еврокубки Торино. Мы уступили им место лишь из-за худшей на два гола разницы мячей. В плане добытых результатов – не только чисел, но и того, как мы играли – это было очень хорошее время.

Было здорово помочь клубу выбраться из сложной ситуации и оставить что-то положительное для клуба.

Я надеялся повторить то же самое, когда возглавил Депортиво из Ла-Коруньи.

Это был вызов посложнее, чем в Милане, честно говоря. Команда шла 18-й в Ла Лиге, не побеждала в семи играх, ей совсем не хватало уверенности. Физически, ментально, морально... обстановка была угнетающей.

В этом случае происходящее на поле отображало то, что творилось за его пределами.

В свою первую неделю я в основном собирал информацию. Сделав это, принялся за изменения. В первую очередь я полностью изменил организацию всего – как и когда проводить видеоанализ, когда у нас индивидуальные разговоры с футболистами, групповые занятия.

Я радикально изменил все, что было ранее. Нужна шоковая терапия иначе у вас будет все та же рутина и вы не измените негативный ритм.

Так что мы начали тренироваться дважды в день. Не потому, что я хотел убить игроков – дело было не в физической форме, а в концентрации, которой требовали тренировки и в том, чтобы у меня было много времени с игроками и я смог понять, кто на что способен.

Затем нужно было достучаться до лидеров раздевалки и объяснить, чего я от них хочу. Жизненно важно, чтобы лидеры команды поддерживали тренера и его философию. От этого наполовину зависит результат.

Это удалось нам довольно быстро. Было очевидно, что у них есть желание к работе. На самом деле, оно было феноменальным. Но уверенность за день не построишь.

В первой игре нам не повезло. Мы проиграли 0:1 Бетису, хотя команда играла очень старательно. То же случилось и в следующем матче, 0:1 от Алавеса. В этот момент начинаются сомнения, когда результата все нет.

Главная задача в этот момент – сделать так, чтобы команда продолжала верить. Я бы сказал, что результат – это следствие того, что ты делаешь, следствие запущенных тобой процессов. Перед матчами я говорил с футболистами об этом.

Даже если мы проигрывали, я концентрировался на чем-то хорошем. "В этом мы стали лучше. Это просто вопрос времени, когда результаты придут – нам нужно продолжать верить".

Людям нужно что-то положительное, ведь очень легко быть негативным – такая природа человека. Мы постоянно подпитывали игроков положительными эмоциями, такими же мыслями и фидбеком. Были критичны, но конструктивны. Мы знали, с кем, когда и как все нужно делать.

Также мы спрашивали у футболистов их мнение, что нужно улучшить – не просто мы все время что-то рассказывали. Использование этих психологических инструментов помогало поддерживать веру команды в то, что она делает.

Ситуация была сложной, но мы создали позитивную атмосферу, которая ощущалась всеми в клубе. Даже люди снаружи это замечали. Они говорили: "Это не похоже на команду, которая борется за выживание в Ла Лиге".

Уверенность росла с каждым матчем, пусть даже результата и не было.

Понадобилось восемь матчей, прежде, чем мы впервые выиграли. Думаю, не так много тренеров удержались бы на посту после восьми игр без побед на этом этапе. Но у нас были видны улучшения в команде – в том, как мы играли и какие моменты создавали. Только Барселона и Реал создавали больше нас.

Да, это было разочаровывающе, что мы не добивались результата. Ты ощущал, что твоя работа не дает вознаграждения. Но мы продолжали бороться и в конце начали исправлять ситуацию. Результаты пришли. Просто было уже слишком мало времени.

На данный момент я могу праздновать только одну вещь как тренер – выход с Камеруном на Кубок африканских наций.

Работа в национальной сборной была новым опытом для меня.

Здесь меньше времени, чтобы влиять на игроков напрямую, поэтому методология немного иная. Мне нужно было адаптировать свои методы работы, учитывая, изменение количества времени.

Единственное, что остается неизменным – что самые талантливые игроки всегда будут делать разницу. В наши дни не всегда креативные игроки оказываются в центре внимания у тренеров. Часто вижу, как они должны адаптироваться к системе, но футбол – это не математика.

Я думаю, каждый может воплощать свои идеи. Я считаю, что главное – иметь для себя ясные идеи и работать со своим штабом и игроками, пытаясь создать ту магию.

Где бы ты ни решил начать.

Кларенс Зеедорф, The Coaches' Voice