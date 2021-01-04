Италия

Бергамский клуб представил новичка.

Правый защитник Йоахим Мехле официально представлен в качестве игрока Аталанты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пока неизвестны детали перехода футболиста, однако портал Transfermarkt сообщает, что бергамаски заплатили за футболиста 11 миллионов евро.

В матче 15-го тура Серии А против Сассуоло он не смог принять участия, так как трансферное окно в Италии открылось четвертого января. Однако в поединке с Пармой, шестого декабря, он сможет сыграть.

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