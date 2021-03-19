Италия

Датчанин высказался о пребывании в стане "неррадзури".

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен рассказал о первом годе в миланском клубе.

"Не знаю, стоит ли говорить о "новом" Эриксене или старом "Эриксене", который, однако, играет немного больше.

В той схеме, которую мы используем, и на той позиции, которую я занимаю сейчас, я играю немного ниже. Я привык играть выше, мне пришлось адаптироваться к новой системе, новому стилю игры.

Постепенно я научился и теперь хорошо знаю, как действовать. Я здесь уже год, и каждый день мы делаем то, о чем нас просит тренер. Я старался научиться этому с первого дня. Мы с Конте должны были лучше узнать друг друга. Теперь, когда мы лучше знакомы, нам проще готовится к матчам", — приводит слова датчанина Goal.

Ранее сообщалось, что Эриксен очень благодарен Симону Кьяеру за помощь в адаптации, но считает, что тот выступает не за ту команду.

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