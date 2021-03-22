Подписание француза было решением президента.
Антуан Гризманн, getty images
22 марта 2021, 20:30
Летом 2019-го года Барселона оформила дорогостоящий трансфер Антуана Гризманна из мадридского Атлетико.
Эрик Абидаль рассказал Diario Sport, что это было личное решение Хосепа Марии Бартомеу, который предпочел француза Неймару.
Бывший функционер Барселоны отметил, что тогдашний президент клуба аргументировал свое решение наличием судебного процесса между Неймаром и Барселоной.
Отметим, что выступления Антуана Гризманна за "сине-гранатовых" постоянно подвергаются критике.
Напомним, что Неймар согласовал условия нового контракта с Пари Сен-Жермен.