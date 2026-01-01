Італія

Римський клуб планує скористатися ситуацією Акселя Дісасі та Раду Дрегушнін, щоб зміцнити оборону в січні.

Італійська Рома активно вивчає ринок англійської Прем'єр-ліги в пошуках підсилення захисної лінії. Як повідомляє видання Sky Sports , головними цілями джаллороссі на зимове трансферне вікно стали два центральні захисники — Аксель Дісасі з Челсі та Раду Дрегушнін з Тоттенгема.

Французький захисник Аксель Дісасі фактично опинився поза планами головного тренера Челсі Енцо Марески. У поточному сезоні 27-річний гравець не зіграв жодного офіційного поєдинку за аристократів та розглядається клубом як один із кандидатів на продаж для розвантаження зарплатної відомості. Рома бачить у Дісасі досвідченого лідера, який здатний додати атлетизму захисту римлян.

Ситуація з румуном Раду Дрегушнін дещо інша. Попри великі сподівання після переходу з Дженоа минулого року, 23-річний центрбек так і не зміг стати стабільним гравцем стартового складу Тоттенгема.Через травму коліна, яку він отримав у матчі Ліги Європи у січні минулого року, Дрегушнін пропустив майже рік. 28 грудня, у матчі против Крістал Пелес, захисник вперше вийшов на поле за довгий час.

За інформацією джерел, Дрегушнін відкритий до повернення в Серію А, де він уже встиг зарекомендувати себе з найкращого боку. Рома розглядає варіант з орендою гравця, що може задовольнити всі сторони.