Італія

Фіорентина домовилася про трансфер екс-вінгера Шахтаря.

Колишній лідер донецького Шахтаря Манор Соломон готується змінити клубну прописку. 26-річний вінгер, чиї права належать лондонському Тоттенгему, продовжить кар’єру в італійській Фіорентині.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, керівництво фіалок вже досягло усної домовленості щодо переходу гравця. Наразі Соломон виступає за іспанський Вільярреал на правах оренди, проте через брак ігрової практики та незадовільні результати сторони вирішили розірвати угоду достроково.

Українським вболівальникам Манор Соломон добре відомий за виступами у складі донецького Шахтаря, куди він перейшов у 2019 році. Ізраїльтянин став одним із ключових гравців «гірників», особливо відзначившись результативними діями в Лізі чемпіонів.

Після початку повномасштабної російсько-україноської війни Соломон скористався правилом ФІФА та залишив Україну, перейшовши до Фуллгема. Згодом приєднавшись до Тоттенгема як вільний агент. Проте травми та висока конкуренція в лондонському клубі завадили йому закріпитися в основному складі шпор.

Перехід до Фіорентини розглядається як шанс для вінгера перезавантажити кар'єру.Також, за фіалок грає колишній захисник Шахтаря — Додо.