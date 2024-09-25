До вашої уваги результати ігрового дня.
Торіно - Емполі, Getty Images
25 вересня 2024, 00:28
У вівторок, 24 вересня, відбулися три поєдинки 1/16 Кубка Італії.
Сассуоло розібрався з Лечче, Кальярі — з Кремонезе, а Торіно несподівано вилетів від Емполі.
Лечче — Сассуоло 0:2
Голи: Мухаремович, 13, Д'Андреа, 79.
Кальярі — Кремонезе 1:0
Гол: Лападула, 60.
Торіно — Емполі 1:2
Голи: Адамс, 74 — Еконг, 30, Хаас, 90.
Торіно: Мілінкович-Савич, Коко (Дембеле, 87), Маріпан, Валюкевич (Соса, 46), Лазаро, Лінетті, Тамез (Річчі, 60), Педерсен, Гінейтіс (Сапата, 46), Адамс, Карамо (Нджі, 61).
Емполі: Сегетті, Тосто (Віті, 75), Мар'януччі, Де Шільо, Еконг, Конате (Сольбаккен, 62), Какаче, Хендерсон (Грассі, 68), Хаас, Самбія (Джасі, 75), Пеллегрі (Коломбо, 68).
Попередження: Валюкевич (42), Коко (50), Лінетті (65), Де Шильо (83).