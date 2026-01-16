Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Комо.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Комо (3:1).

"Ми розпочали гру з чотирма півзахисниками, намагаючись створювати більше комбінацій за допомогою Фофана, але після того, як пропустили, ми втратили єдність і досить часто ризикували, коли суперник використовував гострі проникаючі передачі та контратаки, тому Меньян врятував нас від поразки.

Коли ми зрівняли рахунок у матчі з сильною командою, яка грає дуже добре і може бути небезпечною, я перейшов на схему з трьома нападниками, але після того, як ми переламали хід гри і вийшли вперед, я повернувся до того, з чого ми почали. Ми мали й інші шанси, як і Комо. Це дуже стійка команда, і вона хотіла досягти результату за будь-яку ціну.

Фюллькруг вийшов на поле з правильним настроєм, але й інші теж. Скажімо так, грати проти Комо непросто, і як тільки ти пропускаєш, вони продовжують створювати моменти. На цьому етапі я віддав перевагу посиленню півзахисту, випустивши Леау та Салемакерса на фланги, щоб стримати ентузіазм Комо. Меньян допоміг нам залишитися у грі. Ми добре зіграли і нам пощастило зрівняти рахунок з пенальті, але після перерви гра повністю змінилася на нашу користь", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

