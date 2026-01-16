Мален перейшов з Астон Вілли до клубу Серії А.
Доніелл Мален, пресслужба ФК Рома
16 січня 2026, 10:30
Рома офіційно оголосила про підписання нападника Астон Вілли та збірної Нідерландів Доніелла Малена.
Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу. Перехід відбувся на правах оренди з правом викупу, однак фінансові деталі потенційного трансферу не розголошуються. За даними Transfermarkt, вартість гравця оцінюється у 25 мільйонів євро.
У поточному сезоні Доніелл Мален провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився сімома забитими м’ячами та двома результативними передачами.
Нідерландський форвард виступає на позиції нападника та стане ще одним конкурентом за місце в атаці Роми, зокрема для форварда збірної України Артема Довбика. Раніше римляни також підписали 18-річного нападника Марселя Робіньо Ваза, а в розпорядженні головного тренера Джан П’єро Гасперіні перебуває ірландський форвард Еван Фергюсон.
Нагадаємо, Артем Довбик зазнав травми в матчі проти Лечче в межах 19-го туру італійської Серії А та наразі перебуває в лазареті. За результатами обстеження в українського нападника було виявлено незначний розрив м’язів лівого стегна.