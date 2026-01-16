Італія

Мален перейшов з Астон Вілли до клубу Серії А.

Рома офіційно оголосила про підписання нападника Астон Вілли та збірної Нідерландів Доніелла Малена.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу. Перехід відбувся на правах оренди з правом викупу, однак фінансові деталі потенційного трансферу не розголошуються. За даними Transfermarkt, вартість гравця оцінюється у 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні Доніелл Мален провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився сімома забитими м’ячами та двома результативними передачами.

Нідерландський форвард виступає на позиції нападника та стане ще одним конкурентом за місце в атаці Роми, зокрема для форварда збірної України Артема Довбика. Раніше римляни також підписали 18-річного нападника Марселя Робіньо Ваза, а в розпорядженні головного тренера Джан П’єро Гасперіні перебуває ірландський форвард Еван Фергюсон.

Нагадаємо, Артем Довбик зазнав травми в матчі проти Лечче в межах 19-го туру італійської Серії А та наразі перебуває в лазареті. За результатами обстеження в українського нападника було виявлено незначний розрив м’язів лівого стегна.