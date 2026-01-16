Італія

Сума трансферу становила 23 мільйони євро.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі.

Угода з 25-річним італійцем розрахована до 2030 року. У складі "бергамасків" він зароблятиме близько 3,5 млн євро за сезон.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 22 мільйони євро, а ще один мільйон прописаний у якості бонусів.

Нагадаємо, Распадорі виступав за "матрацників" з літа минулого року, коли перебрався з Наполі за 22 млн євро.

У нинішньому сезоні Джакомо провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.