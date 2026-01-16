Італія

Форвард Фіорентини потрапив у сферу інтересів ФК Париж.

Форвард Фіорентини Едін Джеко може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна та продовжити кар’єру у Франції.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, інтерес до боснійського нападника проявляє ФК Париж. Французький клуб прагне підсилити атакувальну ланку й уже зробив запит щодо можливого переходу досвідченого форварда.

Зазначається, що Джеко не входить до планів головного тренера Фіорентини Паоло Ванолі, а сам гравець також зацікавлений у зміні клубу. Раніше повідомлялося, що за ситуацією навколо нападника стежить і Дженоа, за яку виступає українець Руслан Малиновський.

У поточному сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів у всіх турнірах, у семи з яких виходив у стартовому складі. Загалом Джеко відіграв 652 хвилини та відзначився двома забитими м’ячами.