Італія

Нігерієць буде орендований "россонері" на найближчий сезон.

Нападник Баєра Віктор Боніфейс незабаром стане гравцем Мілана, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби на усному рівні змогли узгодити річну оренду 24-річного нігерійця за п'ять мільйонів євро. Також у "россонері" буде опція викупу футболіста за 24 млн євро.

При цьому наголошується, що сам Віктор вже погодив майбутній контракт із Міланом, який буде розрахований до літа 2030 року.

Минулого сезону Боніфейс провів 27 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.

