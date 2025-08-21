Леверкузенський Баєр офіційно оголосив про трансфер захисника Севільї Лоїка Баде. 25-річний француз підписав з німецьким клубом довгостроковий контракт, розрахований до червня 2030 року.

Сума трансферу, за інформацією клубу, склала 29 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Баде провів за Севілью 93 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та зробив 2 асисти. Найбільшим успіхом у складі іспанського клубу став тріумф у Лізі Європи у сезоні 2022/23.