Француз підписав контракт до 2030 року після трьох сезонів в Іспанії.
Лоїк Баде, пресслужба ФК Баєр
21 серпня 2025, 18:39
Леверкузенський Баєр офіційно оголосив про трансфер захисника Севільї Лоїка Баде. 25-річний француз підписав з німецьким клубом довгостроковий контракт, розрахований до червня 2030 року.
Сума трансферу, за інформацією клубу, склала 29 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Баде провів за Севілью 93 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та зробив 2 асисти. Найбільшим успіхом у складі іспанського клубу став тріумф у Лізі Європи у сезоні 2022/23.