Італія

Саудівський клуб пропонував 35 млн євро, але італієць бачить майбутнє в Серії А.

Попри інтерес із Саудівської Аравії та ймовірний прихід досвідченого Віктора Лінделефа, 20-річний захисник Фіорентини П’єтро Комуццо чітко дав зрозуміти, що хоче залишатися у Флоренції.

За інформацією Sky Sport Italia, що Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію у 35 мільйонів євро, але гравець відмовився від можливості переїхати до Саудівської ліги, оскільки хотів би продовжити роботу під керівництвом Стефано Піолі у Фіорентіні.

Цього сезону Комуццо вже встиг вийти у стартовому складі на матч Серії А проти Кальярі та відіграв усі 90 хвилин у Лізі конференцій проти Полісся. У Флоренції його розглядають як ключовий елемент оборони на найближчі роки.

Таким чином, 20-річний оборонець продовжить кар’єру у Фіорентині, а Аль-Хіляль змушений шукати інші варіанти посилення оборони.