Італія

Шведський центрбек залишив Манчестер Юнайтед і вже цього літа може перебратися до Серії А.

Фіорентина зосередила свої зусилля на підписанні шведського захисника Віктора Лінделефа, який цього літа став вільним агентом після завершення контракту з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє Football Italia, клуб із Флоренції готовий запропонувати 31-річному футболісту дворічну угоду з опцією продовження ще на один сезон.

Важливу роль у переговорах може відіграти голкіпер "Віоли" Давід Де Хеа, який декілька років грав разом із Лінделефом на Олд Траффорд і нині переконує колишнього партнера обрати саме Серію А.

Інтерес Фіорентини до Лінделефа не пов'язаний з потенційним відходом 20-річного П'єтро Комуццо з клубу. Молодий італійський гравець був об'єктом інтересу з боку Аль-Хіляль, але відхилив цю пропозицію.

Попри те, що раніше з’являлися чутки про інтерес Фіорентини до Діого Лейте з Уніон Берлін, просунути переговори не вдалось. Тому пріоритетною ціллю "фіалок" є саме Лінделеф.

Також інтерес до гравця є з боку представників АПЛ — Евертона та Брентфорда, також оцінюють можливість підписання досвідченого захисника.

Якщо трансфер відбудеться, Віктор зможе отримати новий виклик у кар’єрі після семи сезонів у складі Манчестер Юнайтед, де він провів понад 250 матчів і здобув декілька національних трофеїв.