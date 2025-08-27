Італія

Серб підписав контракт до 2028 року з опцією продовження ще на сезон.

Нікола Штулич офіційно став гравцем Лечче. Італійський клуб підтвердив перехід нападника з Шарлеруа. Сума угоди склала близько 5 мільйонів євро плюс бонуси.

23-річний форвард, який має у своєму активі два матчі за збірну Сербії, пройшов медичне обстеження та підписав контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Штулич прибув у Лечче як прямий замінник Ніколи Крстовича, що раніше був проданий у Аталанту за 25 млн євро.

Вихованець академії белградського Партизана свого часу виступав за Раднички, а в січні 2023 року приєднався до Шарлеруа за 750 тисяч євро. У бельгійському клубі він проявив себе достатньо, аби зацікавити скаутів з Серії А.

Вибір Штулича для підписання зробив спортивний директор Лечче Панталео Корвіно, відомий своїм умінням знаходити талановитих гравців.