Італія

Італійський фахівець бачить в Удінезе серйозну перешкоду.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу четвертого туру італійської Серії А з Удінезе. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Команда здобула дві перемоги, і завтра нас чекає дуже складний матч. Грати в Удіне завжди дуже складно.

Це буде важливим випробуванням для Мілана, тому що нам потрібно розвинути успіх, заснований на двох здобутих перемогах. Ми на початку шляху, і завтра у нас з'явиться чудовий шанс.

В нашій грі все ще є слабкі місця, і нам потрібно продовжувати працювати. Нам слід включитися в гру якомога швидше, інакше ми нашкодимо собі. Потрібно буде зіграти компактно та розумно. Завтрашній матч – один з чотирьох найважливіших матчів чемпіонату.

Хлопці знають: в Мілані перемоги – це норма, вони не повинні бути винятком. Нам потрібно йти до своєї мети крок за кроком", – заявив Аллегрі.

Матч між Удінезе та Міланом відбудеться завтра, 20-го вересня, о 21:45 за київським часом.