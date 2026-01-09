Італія

Румунський фахівець провів чудовий місяць.

Головного тренера міланського Інтера Крістіана Ківу визнано найкращим тренером чемпіонату Італії за підсумками грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

Минулого місяця «нерадзуррі» під керівництвом румунського фахівця здобули три перемоги у трьох матчах чемпіонату Італії (Комо 4:0, Дженоа 2:1 та Аталанта 1:0).

На даний момент, Інтер посідає перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А, випереджаючи другий Мілан на три пункти.