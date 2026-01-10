Можливе туринське дербі в битві за голкіпера.
Хрістос Мандас, Getty Images
10 січня 2026, 09:45
Грецький воротар римського Лаціо Хрістос Мандас у поточному сезоні відіграв усього один кубковий матч проти Мілана та не пропустив у власні ворота (1:0).
Це був важливий успіх для команди 24-річного виконавця, але особисто для нього проблема браку ігрового часу є визначальною для подальшого розвитку професійної кар’єри.
Гравця підписали з клубу Кріт ще в 2023 році, і відтоді за римлян він відіграв усього 33 матчі, пропустивши 27 голів та 13 разів провівши "сухі" зустрічі.
Цієї зими, за три з половиною роки до завершення контракту з Лаціо, Мандасом активно почали цікавитись англійський Вулвергемптон та туринський Ювентус.
А останні новини з Італії пов’язують інтерес до грека ще й із Торіно.
Головний тренер "биків" Марко Бароні вже мав річний досвід співпраці з цим голкіпером, і нині просить туринський клуб забезпечити його перехід.