Італія

Можливе туринське дербі в битві за голкіпера.

Грецький воротар римського Лаціо Хрістос Мандас у поточному сезоні відіграв усього один кубковий матч проти Мілана та не пропустив у власні ворота (1:0).

Це був важливий успіх для команди 24-річного виконавця, але особисто для нього проблема браку ігрового часу є визначальною для подальшого розвитку професійної кар’єри.

Гравця підписали з клубу Кріт ще в 2023 році, і відтоді за римлян він відіграв усього 33 матчі, пропустивши 27 голів та 13 разів провівши "сухі" зустрічі.

Цієї зими, за три з половиною роки до завершення контракту з Лаціо, Мандасом активно почали цікавитись англійський Вулвергемптон та туринський Ювентус.

А останні новини з Італії пов’язують інтерес до грека ще й із Торіно.

Головний тренер "биків" Марко Бароні вже мав річний досвід співпраці з цим голкіпером, і нині просить туринський клуб забезпечити його перехід.