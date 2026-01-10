Інше

Гравець тривалий час бореться з важкою хворобою.

На початку професійної кар’єри бельгійського центрального півзахисника Ламіши Мусонди відбувся визначальний момент — трансфер з Андерлехта до лондонського Челсі влітку 2012 року.

Зрештою, у складі "синіх" у підсумку футболіст провів 15 матчів лише на рівні команди U-21, віддавши один гольовий пас, після чого за півтора роки перейшов до Мехелена в якості вільного агента.

Потім кар’єра гравця пішла на спад і навіть містила період тривалістю в три роки поза грою перед спробою відновлення в іспанських клубах Лягостері та Паламосі з подальшим завершенням виступів на професійному рівні за Мазембе з ДР Конго в 2020 році.

Останні два роки 33-річний колишній гравець узагалі не з’являвся навіть у соціальних мережах, причиною для чого, як з’ясувалось, стала важка хвороба, яка зрештою виявилась сильнішою.

"Життя складається зі злетів та падінь, і ніхто не може по-справжньому зрозуміти біль, який ви переживаєте.

Останні два роки були для мене особливо важкими та виснажливими. Із великим сумом повідомляю вам, що я борюсь за відновлення здоров'я, що пояснює мою тривалу відсутність у соціальних мережах.

Мені довелось зіткнутись із реальністю: мій стан здоров'я критичний, і зараз я борюсь за життя. Ваша допомога та ваші молитви дуже багато означатимуть для мене в цей час. Моя родина та я боремось, і я не здамся до останнього подиху.

Як бачите, мені пощастило пережити таку прекрасну молодість… і мені ще так багато є що дати цьому світу. Але є так багато чудових людей, яким я хотіла б подякувати особисто. Думка про те, що у мене може не бути можливості зробити це, засмучує мене.

Я люблю вас усіх", — написав у своєму останньому повідомлені бельгієць.