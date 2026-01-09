Італія

Наставник россонері визнав, що команда уникла поразки завдяки фортуні,

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився неоднозначними враженнями після матчу проти Дженоа.

Попри те, що його підопічним вдалося вирвати нічию на останніх хвилинах, фахівець залишився незадоволеним якістю гри та прийняттям рішень. Ключовим моментом зустрічі став нереалізований пенальті суперника у виконанні Станчу, що дозволило Мілану залишитися у грі.

Аллегрі відверто визнав, що в цьому епізоді фортуна була на їхньому боці.

"Шкода, що не виграли, але нам пощастило, що вони не забили пенальті. Це важливе очко. Нам потрібно подорослішати. Коли ти зрівнюєш рахунок на 91-й хвилині і маєш ще чотири хвилини, треба мати терпіння, побудувати одну-дві атаки, а не наражатися на контратаку, через яку ми ризикували програти матч. Це урок зрілості, який ми мусимо засвоїти", — зазначив тренер.

Аллегрі також звернув увагу на тактичні проблеми, зокрема на брак терпіння в атаці, коли команда намагалася відігратися після пропущеного голу (0:1).

"Після 0:1 ми були занадто квапливими, а поспіх ні до чого не призводить. Ми повинні покращити свою розважливість, доставляючи м'яч до чужих воріт", — підкреслив наставник.

Окремо тренер зупинився на персоналіях. Він зазначив, що лідер атак Рафаель Леау грав не в оптимальних кондиціях, але все одно став ключовою фігурою, зрівнявши рахунок.

"Рафа мав 2-3 моменти на відкритому просторі, де міг зіграти краще, але він почувається не найкращим чином. Проте сьогодні він був вирішальним і зрештою зрівняв рахунок", — підсумував Аллегрі.

Наступний матч Мілан проведе проти Фіорентини, де команді доведеться обійтися без дискваліфікованого Томорі.