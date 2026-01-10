Італія

Захисник був на прицілі міланців ще під час виступів за Спецію.

Шведський фланговий захисник Еміль Гольм свого часу влітку 2023 року в якості гравця Спеції обирав із поміж низьких італійських клубів місце для продовження професійної кар’єри.

Зрештою гравець зупинився на бергамаській Аталанті, проте вже за сезон "Богиня" зрозуміла, що гравець їй не пасує, і відмовилась викуповувати його контракт, після чого Спеція продала шведа до Болоньї за 7,7 млн євро влітку 2024 року.

Серед претендентів на футболіста був і міланський Інтер, який у підсумку програв конкуренцію бергамаскам.

Проте цієї зими "змії" можуть спробувати підписати вже 25-річного виконавця ще раз.

Інтер зробив запит трансферної інформації на адресу "россоблу", тоді як сам Гольм не надто задоволений 1115 хвилинами ігрового часу в 17 матчах цього сезону з одним голом та п’ятьма асистами в активі.