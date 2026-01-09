Італія

38-річний нападник Кремонезе не збирається йти на пенсію.

Колишній нападник Лестера, а нині лідер атак італійського Кремонезе Джеймі Варді довів, що вік — це лише цифра. Англієць, вчора у ворота Кальярі забив свій ювілейний гол у Серії А, який став для нього 150-м у вищих дивізіонах Європи (Англійська Прем'єр-ліга та італійська Серія А)

Зі 150 м'ячів в еліті, левову частку понад 116 — Варді забив саме після того, як розміняв четвертий десяток. Цей показник робить його одного з найефективнішим віковим форвардом у сучасній історії провідних чемпіонатів. Лідер за цим показником п'ятиразовий володар Золотого м'яча Роналду. Після 30 років йому вдалося настріляти 290 голів у п'яти найвищих дивізіонах Європи.

Варді відсвяткував своє 30-річчя 11 січня 2017 року. З того часу він зберігає вражаючи статистику. Влітку минулого року Джеймі покинув Лестер, забивши за них 200 голів у 500 матчах, і вигравши титул чемпіона Англії у 2016 році.

Нагадаємо, що Джеймі Варді приєднався до Кремонезе на правах вільного агента у 2025 році. Попри скепсис експертів, 38-річний форвард швидко адаптувався до тактичного футболу в Італії та став ключовою фігурою в боротьбі своєї команди за виживання, регулярно засмучуючи грандів Серії А.