Іспанія

Кадрові моменти команд перед відповідальною грою.

Каталонська Барселона та мадридський Реал у Джидді розіграють Суперкубок Іспанії-2026.

Іспанський нападник "блаугранас" Ламін Ямаль не зміг зіграти з перших хвилин півфіналу проти баскського Атлетіка (5:0) кілька днів тому через відновлення від пошкодження й з’явився на полі лише на 72 хвилині.

Проте медичний штаб каталонців перед фінальною грою повідомив, що цього разу 18-річний футболіст буде готовий зіграти повноцінний матч.

У той самий час із протилежного табору "бланкос" надходять невтішні новини з приводу бразильського нападника Родріго, який у півфіналі проти Атлетіко (2:1) відіграв 87 хвилин.

Однак перед грою проти Барси 25-річний виконавець відчуває біль у сухожиллі, тож може не потрапити до стартового складу команди Хабі Алонсо.

Матч Барселона — Реал відбудеться 11 січня, о 21:00.