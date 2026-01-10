Італія

Гравець уже шостий рік захищає кольори клубу.

Італійський центральний захисник Джанлука Манчіні на початку своєї професійної кар’єри не міг знайти собі місця в постійних трансферах поміж Фіорентиною, Перуджою та бергамаською Аталантою, але зрештою в 2019 році опинився в складі Роми за 24 млн євро з попередньою орендою з "Богині" за 2 млн євро, і заграв.

Нині виконавцю вже 29 років і на його рахунку назбиралось 298 матчів, 19 голів та 12 асистів у складі "вовків".

Розкидатись футболістами основного складу в Римі не планують, тому в першій частині поточного сезону активно вели перемовини щодо продовження контракту з Манчіні, який наразі триває до 2027 року.

Нову угоду розраховано вже до літа 2029, і в останньому оновленні від італійських ЗМІ стало відомо, що футболіст дав згоду на продовження взаємин.

У поточній кампанії на рахунку захисника гол та асист в 24 матчах.