Італія

В Римі неспокійно.

Президент римського Лаціо Клаудіо Лотіто прокоментував слова головного тренера команди Мауріціо Саррі щодо купівлі нападника Петара Раткова.

«Саррі хотів Распадорі замість Раткова? А хто такий Распадорі, Марадона?

Він ніколи не грав ні в Атлетіко, ні там, де був раніше (в Наполі — прим.)... Подивимося, чи буде він кращим від того, кого ми підписали...» – сказав Лотіто.

Раніше Мауріціо Саррі заявив, що не знає, хто такий Петар Ратков.