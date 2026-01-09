В Римі неспокійно.
Клаудіо Лотіто, Getty images
09 січня 2026, 19:56
Президент римського Лаціо Клаудіо Лотіто прокоментував слова головного тренера команди Мауріціо Саррі щодо купівлі нападника Петара Раткова.
«Саррі хотів Распадорі замість Раткова? А хто такий Распадорі, Марадона?
Він ніколи не грав ні в Атлетіко, ні там, де був раніше (в Наполі — прим.)... Подивимося, чи буде він кращим від того, кого ми підписали...» – сказав Лотіто.
Раніше Мауріціо Саррі заявив, що не знає, хто такий Петар Ратков.