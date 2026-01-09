Італія

Англійський вінгер розглядає варіант дострокового припинення угоди з лондонцями.

Майбутнє Рахіма Стерлінга в Челсі залишається під великим питанням. Як повідомляють Corriere dello Sport , 30-річний вінгер серйозно розглядає можливість розірвання свого контракту з лондонським клубом, який у ЗМІ вже встигли охрестити "тюремним" через неможливість гравця вирватися з команди та відсутність ігрової практики.

Головним претендентом на підписання англійця називають італійський Наполі. Неаполітанці шукають підсилення для своєї атакувальної ланки та бачать у досвідченому Стерлінгу ідеального кандидата, здатного додати команді швидкості та креативу.

Переїзд до Серії А може стати для Стерлінга шансом перезавантажити кар'єру після складного періоду в Лондоні. Інтерес з боку Наполі стає дедалі конкретнішим, особливо враховуючи, що у разі розірвання контракту футболіст дістанеться їм у статусі вільного агента.

Стерлінг фактично опинився в ізоляції на Стемфорд Брідж. Він не входить у плани тренерського штабу та втратив місце в складі. Висока зарплата гравця та тривалий контракт ускладнювали звичайний трансфер, тому варіант із розірванням угоди виглядає єдиним виходом для обох сторін, щоб розв'язати цей вузол.

Нагадаємо, свій останній офіційний матч Рахім Стерлінг провів ще у сезоні 2024/25, коли виступав на правах оренди за лондонський Арсенал. Це сталося 25 травня 2025 року у рамках останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона, каноніри перемогли 2:1.