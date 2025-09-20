Італія

Форвард Роми прокоментував підготовку до Лаціо.

На Рому в матчі четвертого туру італійської Серії A очікує римське дербі проти Лаціо.

Напередодні гри нападник "вовків" Матіас Суле прокоментував настрій усередині власного колективу.

"Зіграти повністю цей матч і забити гол, а може й не один, було б чимось насправді особливим, чого я ніколи раніше ніколи не відчував.

Я пам’ятаю минулі дербі, атмосфера на стадіоні була неймовірною. Чесно кажучи, я дуже нервував перед цими матчами, але як тільки ти виходиш на поле, усе це зникає, і ти зосереджуєшся лише на м'ячі. Це неймовірний досвід", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Рома — Лаціо відбудеться 21 вересня, о 13:30.