Форвард Роми прокоментував підготовку до Лаціо.
Матіас Суле, Getty Images
20 вересня 2025, 09:20
На Рому в матчі четвертого туру італійської Серії A очікує римське дербі проти Лаціо.
Напередодні гри нападник "вовків" Матіас Суле прокоментував настрій усередині власного колективу.
"Зіграти повністю цей матч і забити гол, а може й не один, було б чимось насправді особливим, чого я ніколи раніше ніколи не відчував.
Я пам’ятаю минулі дербі, атмосфера на стадіоні була неймовірною. Чесно кажучи, я дуже нервував перед цими матчами, але як тільки ти виходиш на поле, усе це зникає, і ти зосереджуєшся лише на м'ячі. Це неймовірний досвід", — заявив аргентинський виконавець.
Матч Рома — Лаціо відбудеться 21 вересня, о 13:30.