Італія

Колишній форвард Роми прокоментував прийдешній двобій проти Лаціо.

На Рому в матчі четвертого туру італійської Серії A очікує римське дербі проти Лаціо.

Напередодні гри колишній нападник "вовків" Франческо Тотті поділився враженнями від участі в матчах такого калібру.

"Римське дербі відрізняється від усіх інших. Це неймовірно красивий і складний матч. Ті, хто є римлянами, сприймають його інакше, аніж усі інші.

Безумовно, кожне дербі відрізняється. Незалежно від того, виграно, програно чи закінчено внічию, кожне дербі завжди значуще. Ті, які виграє ваша команда, найбільше запам'ятовуються, але просто бути частиною цього матчу вже незабутньо.

Тільки ті, хто є римлянами, розуміють важливість і цінність цього поєдинку.

Гасперіні? Я сподіваюсь, що він добре спрацює. Він чудовий тренер, і я сподіваюсь, що він зможе забезпечити цій команді стабільність", — заявив італійський ексфутболіст.

Матч Рома — Лаціо відбудеться 21 вересня, о 13:30.