Італія

Українець удруге поспіль гратиме за клуб із Генуї з перших хвилин.

У рамках четвертого туру італійської Серії А-2025/26 Болонья прийматиме Дженоа на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для атакувального півзахисника Руслана Маліновського.

Для 32-річного українця цей матч буде четвертим у ході поточної кампанії в усіх турнірах. Поки що на його рахунку немає результативних дій.

Протистояння Болонья — Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом.