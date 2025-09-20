Українець удруге поспіль гратиме за клуб із Генуї з перших хвилин.
Руслан Маліновський, Getty Images
20 вересня 2025, 15:15
У рамках четвертого туру італійської Серії А-2025/26 Болонья прийматиме Дженоа на Стадіо Ренато Даль'Ара.
Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для атакувального півзахисника Руслана Маліновського.
Для 32-річного українця цей матч буде четвертим у ході поточної кампанії в усіх турнірах. Поки що на його рахунку немає результативних дій.
Протистояння Болонья — Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом.