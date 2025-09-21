Завершилися два матчі 4-го туру чемпіонату Італії.
Аталанта святкує, getty images
21 вересня 2025, 19:01
В рамках четвертого туру італійської Серії А Торіно Марко Бароні приймав Аталанту Івана Юрича, а Парма на Стадіо Джованні Дзіні гостювала у Кремонезе.
Бергамаски вже в першому таймі вирішили всі питання щодо переможця цього протистояння, забивши три голи протягом восьми хвилин з 30 по 38 хвилину. Після цього матч перетворився у формальність. Певна реабілітація команди Юрича за безвольну поразку ПСЖ (0:4) у Лізі чемпіонів.
Торіно — Аталанта 0:3
Голи: Крстович, 30, 38, Сулемана, 34
Торіно: Ісраель — Коко, Маріпан (Казадеї, 46), Ісмайлі — Лазаро, Асллані, Ілич (Тамез, 46), Бірагі — Абухляль (Адамс, 46), Сімеоне (Сапата, 69), Влашич (Анжорін, 81)
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін (Аханор, 27), Джимсіті — Дзаппакоста, де Рон (Муса, 87), Пашалич, Залевські (Белланова, 10) — Самарджич, Сулемана (Мальдіні, 87) — Крстович (Лукман, 87)
У другому матчі Кремонезе розписав безгольову нічию з Пармою.
Кремонезе — Парма 0:0
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Чеккеріні, 46) — Дзербін (Мумбанья, 76), Коллоколо (Грассі, 16), Бондо, Вандепютте (Флоріані Муссоліні, 57), Пеццелла — Васкес, Санабрія (Йонсен, 76)
Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Ндіає — Алмквіст (Ордоньєс, 84), Кейта, Бернабе (Левік, 84), Серенсен, Валері — Кутроне (Джурич, 88), Пеллегріно (Орістаніо, 68)
Попередження: Пеццелла