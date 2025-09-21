Італія

Завершилися два матчі 4-го туру чемпіонату Італії.

В рамках четвертого туру італійської Серії А Торіно Марко Бароні приймав Аталанту Івана Юрича, а Парма на Стадіо Джованні Дзіні гостювала у Кремонезе.

Бергамаски вже в першому таймі вирішили всі питання щодо переможця цього протистояння, забивши три голи протягом восьми хвилин з 30 по 38 хвилину. Після цього матч перетворився у формальність. Певна реабілітація команди Юрича за безвольну поразку ПСЖ (0:4) у Лізі чемпіонів.

Торіно — Аталанта 0:3

Голи: Крстович, 30, 38, Сулемана, 34

Торіно: Ісраель — Коко, Маріпан (Казадеї, 46), Ісмайлі — Лазаро, Асллані, Ілич (Тамез, 46), Бірагі — Абухляль (Адамс, 46), Сімеоне (Сапата, 69), Влашич (Анжорін, 81)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін (Аханор, 27), Джимсіті — Дзаппакоста, де Рон (Муса, 87), Пашалич, Залевські (Белланова, 10) — Самарджич, Сулемана (Мальдіні, 87) — Крстович (Лукман, 87)

У другому матчі Кремонезе розписав безгольову нічию з Пармою.