Італія

Підопічні Сеска в компенсований час вирвали три очки у команди Піолі.

В рамках четвертого туру італійської Серії А Фіорентина на Артеміо Франкі приймала Комо.

"Лілії" швидко вийшли вперед завдяки забитому м'ячу Мандрагори вже на шостій хвилині. За рахунку 1:0 команди пішли на перерву.

У другій половині зустрічі підопічні Сеска Фабрагеса перевернули гру. В середині тайму Кемпф відновив паритет, а вже на 90+4 хвилині перемогу Комо приніс влучний удар Аддаї.

Після цієї звитяги "ларіджані" піднялися на 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В свою чергу Фіорентина з двома набраними очками посідає 17-й рядок в Серії А.

Фіорентина — Комо 1:2

Голи: Мандрагора 6 — Кемпф 65, Аддаї 90+4

Фіорентина: Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньєрі (Віті 77), Гозенс, Лемпті (Фортіні 22), Мандрагора (Фаджолі 62), Ніколуссі Кавілья, Фацціні (Сом 62), Кен, Пікколі (Джеко 77)

Комо: Бютез, Смольчич, Дієго Карлос, Кемпф, Валле (Пош 82), Перроне, Серхі Роберто (Гольданiга 90+6), Войвода (Х. Родрігес 46), Пас, Кюн (Аддаї 61), Мората (Дувікас 61)

Попередження: Понграчич 30, Раньєрі 77, Додо 88, Сом 89 — Войвода 7, Серхі Роберто 50, Кемпф 77