Італія

Дімарко відкрив рахунок, а автогол допоміг подвоїти перевагу.

У неділю, 21 вересня, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані відбувся матч 4-го туру італійської Серії А, у якому Інтер приймав Сассуоло. Поєдинок розпочався о 21:45 за київським часом.

Міланці здобули домашню перемогу з рахунком 2:1. Уже на 14-й хвилині відзначився захисник Інтера Федеріко Дімарко, а в другому таймі підопічні Крістіана Ківу подвоїли перевагу після автоголу Ібрагіма Мухаремовича. Гості зуміли відповісти лише одним м’ячем — на 84-й хвилині забив Валід Чеддіра.

Після цього матчу Інтер набрав 6 очок і посідає 10-те місце в турнірній таблиці. Сассуоло, в активі якого 3 пункти, йде 14-м.

Інтер - Сассуоло 2:1

Голи: Дімарко 14, Мухаремович 81 (автогол) — Хеддіра 84

Інтер: Х. Мартінес, Аканджі, Ачербі, Аугусто, Думфріз (Енріке 65), Сучич, Чалханоглу (Фраттезі 65), Барелла, Дімарко, М. Тюрам (Лаутаро Мартінес 64), Ф. Еспозіто (Бонні 78)

Сассуоло: Мурич, В. Кулібалі (П'єріні 90+2), Ідзес, Мухаремович, Дойг, Вранкс (Вольпато 69), Матич, І. Коне (Торстведт 68), Берарді, Пінамонті (Хеддіра 78), Лор'єнте (Фадера 68)

Попередження: Чалханоглу 31, Дімарко 58 — Мухаремович 90+5