Італія

Наполі розглядав бразильця, але відмовився через побоювання.

Наполі виявляв інтерес до бразильського нападника Сантоса Неймара, повідомляє газета La Gazetta dello Sport.

За даними джерела, з січня по травень цього року в клубі обговорювали можливість підписання зіркового футболіста, однак у підсумку вирішили не запрошувати його.

У Наполі побоювалися можливих проблем у роздягальні, які могли виникнути через прихід Неймара.

З січня 2025 року 33-річний Неймар виступає за Сантос. З того часу він провів 21 матч, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.

Раніше Неймар відреагував на рейтинг Рафіньї у голосуванні за Золотий м'яч.