Бразилець шокований одним із результатів рейтингу Золотого м'яча.
Неймар, Getty Images
23 вересня 2025, 13:45
Нападник Сантоса Неймар відреагував на пост у соціальних мережах, де було показано рейтинг номінантів на перемогу у голосуванні за Золотий м'яч 2025 року.
Судячи з коментаря, бразильця обурило підсумкове місце вінгера Барселони Рафіньї, який посів п'яту сходинку.
Під постом з результатами голосування Неймар коротко написав: "Рафінья п'ятий? Це занадто сильний жарт".
Нагадаємо, володарем Золотого м'яча став вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Друге місце за підсумками голосування посів іспанський вінгер Барселони Ламін Ямаль, а третім став півзахисник ПСЖ Вітінья.