Іспанія

Бразилець шокований одним із результатів рейтингу Золотого м'яча.

Нападник Сантоса Неймар відреагував на пост у соціальних мережах, де було показано рейтинг номінантів на перемогу у голосуванні за Золотий м'яч 2025 року.

Судячи з коментаря, бразильця обурило підсумкове місце вінгера Барселони Рафіньї, який посів п'яту сходинку.

Під постом з результатами голосування Неймар коротко написав: "Рафінья п'ятий? Це занадто сильний жарт".

Нагадаємо, володарем Золотого м'яча став вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Друге місце за підсумками голосування посів іспанський вінгер Барселони Ламін Ямаль, а третім став півзахисник ПСЖ Вітінья.