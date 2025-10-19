Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 19 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках сьомого туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані однойменний місцевий клуб прийматиме флорентійську Фіорентину.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 19 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан Массіміліано Аллегрі повертається після паузи на матчі збірних на тлі серії із шести поспіль поєдинків без поразок. У п'яти з них "россонері" зберегли свої ворота "сухими", раз пропустивши тільки від чемпіонів із Неаполя. Фіорентина тричі поспіль обіграла Мілан на виїзді під час першого періоду Аллегрі на чолі гранда, хоча перша подібна дуель завершилася на користь господарів поля.

Після відходу Массіміліано в січні 2014 року Мілан удома сім разів здолав Фіорентину, двічі зіграв із нею внічию й двічі їй поступився. Погана форма флорентійців під керівництвом колишнього головного тренера "россонері" Стефано Піолі змушує сумніватися в їхній спроможності досягнути сьогодні не те що здобуття звитяги, але й бодай уникнення поразки.

Жодної перемоги в стартових шести турах кампанії Серії А Фіорентина не має вперше з далекого сезону-1977/78, коли ледь не вибула з "еліти". Не на користь "лілій" говорить і історія протистоянь Піолі з Аллегрі. Стефано раніше 15 разів поступився своєму колезі, тільки двічі обігравши його вже колишніх підопічних при п'яти нічиїх.

"Россонері" навіть без кількох важливих, відсутніх через травми гравців, сьогодні мають досягнути успіху. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 6.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Лофтус-Чік — Леан

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Ніколуссі-Кавілья, Фаджолі, Госенс — Фацціні, Пікколі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА