Getty Images
18 жовтня 2025, 18:18
Лечче — Сассуоло 0:0
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі, Рамадані, Беріша (П'єрре, 86) — П'єротті (Банда, 74), Штулич (Гельгасон, 64), Моренте (Ндрі, 86)
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Романья (Канде, 74), Дойг — Вранкс (Янноні, 57), Матич, Торстведт — Берарді, Пінамонті (Шеддіра, 74), Лор'єнте (П'єріні, 57)
Попередження: Вейга, Фальконе — Берарді, Дойг
Піза — Верона 0:0
Піза: Шемпер — Канестреллі, Альбіоль, Караччоло — Леріс (Піччініні, 65), Марін (Куадрадо, 65), Ебішер, Акінсанміро, Ангорі (Бонфанті, 65) — Нзола, Морео (Трамоні, 79)
Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Валентіні — Чам (Бельгалі, 61), Сердар (Сантьяго, 85), Гальярдіні, Бернед (Акпа-Акпро, 61), Фресе — Жоване (Сарр, 67), Орбан (Москера, 67)
Попередження: Акінсанміро, Піччініні, Канестреллі — Фресе, Нуньєс