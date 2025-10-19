Італія

Клуб звільнив Массімо Донаті та оголосив про оновлення тренерського штабу.

Сампдорія офіційно оголосила про звільнення Массімо Донаті з посади головного тренера першої команди. Клуб подякував фахівцю за професіоналізм та відданість, проявлені під час роботи, а також висловив вдячність його помічникам — Давіде Манделлі та Андреа Фаччолі.

Новим головним тренером призначено Анджело Грегуччі. Про це повідомили у пресслужбі клубу. Досвідчений наставник вже розпочав підготовку команди до наступних матчів Серії B.

Його асистентом стане Сальваторе Фоті, який раніше вже виконував аналогічні обов’язки, хоча формально не має відповідної ліцензії для роботи в Серії B.

До тренерського штабу також долучився колишній нападник Сампдорії Нікола Поці. Він підсилить технічну команду та відповідатиме за роботу з атакувальною лінією.

Після восьми турів чемпіонату Сампдорія перебуває на 18-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі лише одну перемогу та дві нічиї.