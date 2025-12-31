Португалія

Угода коштувала "орлам" шість мільйонів євро.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Ештрели Сідні Кабралом.

Угода з 23-річним представником Кабо-Верде розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила близько шести мільйонів євро.

У складі "орлів", де виступають два українці — Анатолій Трубін та Георгій Судаков, футболіст гратиме під 15 номером.

Кабрал виступав за Ештрелу з літа цього року. До цього він захищав кольори Вікторії Кельн та юнацьких команд Твенте та Гельсінборга.

Нинішнього сезону Кабрал провів 16 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка розпочала перемовини щодо трансферу Батагова.