Італія

Мінімальна поразка римлян.

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про поразку від міланського Інтера (0:1) в рамках сьомого туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"В цілому було помилкою ризикувати в ситуації з першим голом, у побудові лінії офсайду. Це не була небезпечна ситуація, і, можливо, ми не зовсім правильно розподілили сили в першму таймі. Таке трапляється.

Ця ситуація, безсумнівно, вплинула на результат матчу, але, незважаючи на це і на рахунок, я як і раніше впевнений, що ми добре справляємося. Ми зробили все можливе, щоб зрівняти рахунок у матчі з сильним Інтером.

Деякі поразки додають ще більше віри і переконаності у своїх силах", — сказав Гасперіні.