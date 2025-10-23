Італія

Ардон Яшарі, який вибув на два місяці через перелом, має намір повернутися до складу "россонері" на початку листопада.

Мілан отримав позитивні новини з лазарету: літній новачок клубу, півзахисник Ардон Яшарі, наближається до завершення свого відновлення після серйозної травми.

​Швейцарський гравець, який приєднався до "россонері" лише влітку, був змушений пропустити два місяці. Наприкінці серпня він отримав складний перелом малогомілкової кістки правої ноги після зіткнення з партнером по команді Сантьяго Хіменесом на тренуванні.

​Як повідомляють La Gazzetta delo Sport, 23-річний півзахисник вже проходить фінальний етап реабілітації та тренується на полі у бутсах. Очікується, що Яшарі буде готовий повернутися до заявки Мілана на матч проти Парми, який відбудеться 8 листопада, якраз перед міжнародною перервою.