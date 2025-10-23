Ардон Яшарі, який вибув на два місяці через перелом, має намір повернутися до складу "россонері" на початку листопада.
Ардон Яшарі, Getty Images
23 жовтня 2025, 13:52
Мілан отримав позитивні новини з лазарету: літній новачок клубу, півзахисник Ардон Яшарі, наближається до завершення свого відновлення після серйозної травми.
Швейцарський гравець, який приєднався до "россонері" лише влітку, був змушений пропустити два місяці. Наприкінці серпня він отримав складний перелом малогомілкової кістки правої ноги після зіткнення з партнером по команді Сантьяго Хіменесом на тренуванні.
Як повідомляють La Gazzetta delo Sport, 23-річний півзахисник вже проходить фінальний етап реабілітації та тренується на полі у бутсах. Очікується, що Яшарі буде готовий повернутися до заявки Мілана на матч проти Парми, який відбудеться 8 листопада, якраз перед міжнародною перервою.