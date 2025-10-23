Італія

Каморра працює.

Італійська антимафіозна прокуратура арештувала футбольний клуб Серії Б Юве Стабія після того, як Національний прокурор Італії з боротьби з мафією Джованні Мелілло пов'язав керівництво «ос» з кланами Д'Алессандро та Імпарато з всім відомої Каморри. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, цей крок ставить команду, яка прагне підвищення в класі, під судовий контроль, що є третім подібним втручанням в італійський футбол після Фоджі та Кротоне, і найжорстокішим на сьогоднішній день.

Зазначається, що клуб було переведено під зовнішнє управління відповідно до Італійського антимафіозного кодексу, закону, прийнятого після вбивств Джованні Фальконе та Паоло Борселліно в 1992 році. Цей захід, здійснений штаб-квартирою поліції Неаполя, має на меті «відновити законність та прозорість» на тлі звинувачень у глибокому проникненні мафії.

За словами прокурорів, вплив Каморри поширювався майже на кожен операційний рівень клубу, від безпеки, громадського харчування та логістики подорожей до продажу квитків.

Наразі Юве Стабія посідає сьоме місце в Серії Б, відстаючи від лідера чемпіонату Модени на 5 очок.